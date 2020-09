(ANSA) – CROTONE, 03 SET – Due cittadini siriani, le cui

generalità non sono al momento state fornite, sono stati

sottoposti a fermo perché ritenuti gli scafisti dello sbarco

avvenuto nella notte dell’1 settembre scorso a Crotone sulla

costa adiacente “Torre Scifo”. I provvedimenti di fermo sono

stati adottati a seguito delle risultanze emerse dalle attività

investigative svolte da personale della Squadra mobile di

Crotone e della Guardia di finanza.

I 50 migranti, giunti a bordo di un veliero della lunghezza

di circa 12 metri provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, Somalia,

Libia e Siria, dopo esser stati sottoposti ad una visita

preliminare effettuata da personale sanitario della Croce rossa,

munito di sistemi di protezione individuale e dalla quale non

sono emerse particolari patologie contagiose, sono stati

condotti nel Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

Nella struttura di accoglienza i migranti sono stati

sistemati in appositi spazi allo scopo di osservare il periodo

di quarantena previsto dalle disposizioni anti Covid 19. (ANSA).



Fonte Ansa.it

