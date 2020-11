(ANSA) – CAGLIARI, 21 NOV – E’ scappato dal suo Paese, il

Niger, per arrivare in Italia attraversando il Mediterraneo a

bordo di un barcone. Ora ha trovato nella barca a vela

un’occasione di riscatto. Yahia, quando è arrivato in Sardegna

su un’imbarcazione di fortuna, non sapeva nuotare. Oggi è

diventato uno degli skipper più bravi dell’associazione New

Sardiniasail, che si occupa di inclusione sociale tramite la



Advertisements