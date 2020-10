(ANSA) – ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 11 OTT – Nuovo sbarco di migranti lungo le coste ioniche della Locride, nel

Reggino. Si tratta del settimo sbarco di migranti negli ultimi

otto giorni. Un esodo di massa senza precedenti in Calabria.

L’ultimo carico di esseri umani è giunto stamattina prima

dall’alba nel porto di Roccella Jonica. Si tratta di 57 iraniani

e iracheni. Tra loro pure 3 donne e 18 minori, di cui 9 non

accompagnati.

Tutti dopo lo sbarco sono stati sottoposti al tampone

rinofaringeo per il coronavirus. I migranti si trovavano a bordo

di una barca a vela lunga una quindicina di metri intercettata

al largo della costa ionica dalle motovedette della Guardia

Costiera e della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. In

attesa di essere trasferiti in strutture più adeguate sia dal

punto di vista logistico, sia sanitario, i migranti sono stati

momentaneamente sistemati in una struttura pubblica messa a

disposizione dal Comune di Roccella Jonica. (ANSA).



Fonte Ansa.it

