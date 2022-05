(ANSA) – PALERMO, 14 MAG – E’ previsto per domattina alle 8,30 l’arrivo nel porto di Pozzallo e lo sbarco di 58 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave Sea Eye 4. Lo rende noto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatun aggiungendo che la situazione sanitaria a bordo della nave della ong “è tranquilla” e che la macchina dell’accoglienza “è pronta”. “Salvare vite umane – sottolionea Ammatuna – è un dovere di tutti”. (ANSA).

Migranti: in arrivo a Pozzallo nave Sea Eye con 58 profughi

