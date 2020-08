(ANSA) – PALERMO, 22 AGO – “La Sicilia non può continuare a

subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio

tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli

Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un

ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste

vergognose strutture, iniziando da Lampedusa”. Lo annuncia il

presidente della Regione siciliana Nello Musumeci alla luce

dell’alto numero di migranti positivi per il Coronavirus

sbarcati in Sicilia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

