(ANSA) – ANCONA, 06 SET – Un 24enne afgano è stato trovato

morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia, la

Cruise Europa della Minoanline, arrivato ad Ancona. Erano circa

le 17 quando a bordo è stato dato l’allarme. Il corpo senza

vita, già rigido, era nel garage del traghetto dove la

temperatura raggiunge anche i 50 gradi. Il giovane sarebbe morto

asfissiato. Questa la prima ipotesi anche se sono in corso

accertamenti. Si ritiene che la morte risalga a molte ore fa,

mentre il traghetto, partito da Patrasso, con tappa a

Igoumenitsa, era in navigazione. Si sta cercando anche di capire

se il giovane fosse salito a bordo nascosto un qualche camion.

Sul posto sono intervenuti 118 e Croce Gialla. Per le indagini

procede la polizia di frontiera. Per la rimozione della salma si

è atteso il via libera del magistrato di turno. La scoperta

della salma è avvenuta poco prima che, alla banchina 11, proprio

vicino all’attracco dei traghetti, partisse la processione per

la festa del Mare di Ancona, quest’anno senza fuochi d’artificio

e senza stand per l’emergenza Covid. (ANSA).



Fonte Ansa.it

