(ANSA) – NUORO, 24 SET – Il Viminale ha indicato Olbia come

porto di destinazione della nave Alan Kurdi con 125 migranti a

bordo. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa in Prefettura

a Nuoro. La nave potrebbe partire in serata da Arbatax e

arrivare nella rada di Olbia domani mattina. La distanza tra

Arbatax e Olbia è di circa 70 miglia e la Alan Kurdi viaggia

normalmente tra i cinque e i sei nodi, per cui si ipotizza un

tempo di navigazione tra le 10 e le 12 ore.

Troppe le criticità segnalate nella teleconferenza convocata dal

prefetto Luca Rotondi con le forze dell’ordine, la Capitaneria e

il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, per consentire lo sbarco:

il porto ogliastrino infatti non è attrezzato per la gestione

delle emergenze sanitarie e la Assl di Nuoro non è in grado di

dirottare ad Arbatax medici e infermieri per effettuare i

tamponi in quando impegnata nello screening di massa a Orune,

paese in semi lockdown dopo l’impennata di contagi.

Non solo: in tutta l’Ogliastra al momento non è disponibile

alcun centro di accoglienza per ospitare i migranti e per

trattenerli in quarantena. Per definire tempi e luoghi delle

loro permanenza in Sardegna è in corso un confronto in

videoconferenza tra le Prefetture di Nuoro, Sassari e Cagliari.

Da qui uscirà anche l’ora precisa in cui la nave lascerà la rada

di Arbatax per raggiungere Olbia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

