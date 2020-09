Lampedusa-11 settembre- “A Lampedusa la situazione migranti non ha più controllo e a pagarne le conseguenze non e’ solo il popolo ma soprattutto i poliziotti, che in Sicilia stanno vivendo una situazione non più sostenibile per via degli sbarchi continui, che sta facendo andare in tilt un intero sistema”.

I poliziotti, con scarsi mezzi e turni massacranti,fronteggiano l’ondata di migranti che arriva in Italia e che sfugge alla maglia dei controlli. Anche il ministro Speranza al Senato ha ammesso: ” l’allerta è altissima per gli sbarchi sulle nostre coste”. E le forze dell’ordine si sentono abbandonate dal Governo.

In Sicilia si fanno sempre più drammatiche le denunce degli agenti esposti al rischio contagio per gli sbarchi fuori controllo. Era inevitabile ieri sera la rivolta dei lampedusani stremati ed esasperati dai continui sbarchi sull’isola, e rivolgendosi agli Agenti di Polizia hanno chiesto loro aiuto e protezione : “Dovreste essere con noi, non proteggere chi arriva illegalmente”.

Aiuto che e’ immediatamente arrivato , un messaggio forte che i Poliziotti hanno dato schierandosi con il Popolo e togliendosi i caschi per rispetto ai cittadini di Lampedusa, che hanno ricambiano il gesto con un affettuoso e sonoro applauso.

Si stanno forse esasperando anche le Forze dell’Ordine?

di C.S.

Video Fonte #RadioSavana

