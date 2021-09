(ANSA) – PALERMO, 09 SET – Proseguono serrate le indagini

degli inquirenti per fare luce sugli autori delle minacce di

morte rivolte al presidente della Regione Nello Musumeci, legate

ad un ordigno collocato lungo la linea ferrata

Catania-Militello, paese natale del governatore. Stamane

Musumeci si è incontrato per circa due ore con il procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone Giuseppe

Verzera, che coordina le indagini. Il magistrato sta

verificando se nella attività dell’attuale governo regionale

possa essere ricondotta l’origine del grave atto intimidatorio.

Nel biglietto trovato dai carabinieri vicino all’ordigno si fa

cenno ai gelesi, agli americani e al 5G, materia quest’ultima

che esula dalle competenze della Regione. La Procura comunque

non tralascia alcuna ipotesi.

Intanto, su disposizione del Comitato per l’ordine e la

sicurezza, convocato dal prefetto di Catania Maria Carmela

Librizzi, è stato potenziato il servizio di vigilanza alle

abitazioni di Musumeci di Catania e Militello e disposta una

rete di video sorveglianza. Tra i tanti attestati di solidarietà

pervenuti al presidente della Regione, anche quello del

ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha voluto

telefonare al governatore, assicurando ogni attenzione da parte

delle Forze dell’ordine. Anche il presidente del Copasir, il

Comitato per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, ha

testimoniato la propria vicinanza al Governatore: “Lo Stato

saprà agire contro ogni minaccia terroristica”, ha dichiarato.

(ANSA).



