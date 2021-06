(ANSA) – MONZA, 20 GIU – Un uomo di 75 anni, residente nel

Comasco, è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato

con una pistola un suo vecchio ‘amico’ di 72 anni, venerdì nel

cimitero di Giussano (Monza), per una disputa amorosa iniziata a

colpi di pistola nel 1987.

Quell’anno, secondo quanto ricostruito dai militari, il

72enne fu lasciato dalla moglie che si mise con il 75enne. E lui

per tutta risposta sparò nel centro di Giussano alcuni di

pistola al suo rivale ferendolo gravemente, tanto da finire in

carcere per tentato omicidio.

A distanza di 24 anni l’astio fra i due, entrambi di origini

calabresi, non si è placato. Così, dopo un’accesa discussione

nata al cimitero, il 75enne ha estratto una pistola

semiautomatica calibro 6×35, con matricola abrasa e ha

minacciato l’uomo che lo aveva quasi ucciso. Grazie alla

telefonata di alcuni presenti i carabinieri sono intervenuti

evitando il peggio. (ANSA).



Fonte Ansa.it