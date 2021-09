In alcuni stati come Spagna ,Svezia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio e molti tra i paesi dell’Europa Orientale in cui non esistono disposizioni restrittive in merito o sono molto blande ( solo negli stadi e nei grandi eventi) la costituzione non permette l’uso del Green Pass e, sono bastati solamente semplici esposti di comuni cittadini per renderlo illegale. .

Ma cosa differenzia ad esempio la Spagna, apparentemente uscita da una tradizione autoritaria, da quella italiana, invece democratica e liberale ? E soprattutto perché gli esiti sono opposti a quelli aspettati, cioè perche’ i sopracitati stati non hanno il green pass e l’Italia si?

Forse perche’ provvedimenti, come il green pass, restrizioni o il lockdown, mettono a repentaglio la vita economica e sociale del paese?.

E’ legittimo – anche sotto il profilo costituzionale – subordinare la propria prestazione professionale al possesso di un certificato che attesti un vaccino (gratuito) o un tampone (a pagamento)?”.”Si può davvero pensare di utilizzare una opzione così invasiva per un periodo di cui non si conosce la durata? Davvero non ci sono giudici che smontino tali deliri?”.

“È mai possibile che per aerei e treni ad alta velocità si debba esibire il green pass mentre in metropolitana o sui treni locali liberi tutti?”.

Si prevedono molti ricorsi nelle prossime settimane. Mentre qualche dubbio resta sui tempi che serviranno per arrivare alle decisioni dei giudici: “E queste decisioni saranno prese guardando allo stato di diritto o saranno condizionate dalla pseudo bolla emergenziale?”. Ma avremo un giudice in qualche angolo d’Italia che darà giustizia?”.