(ANSA) – MILANO, 30 NOV – Una ragazza di 16 anni è ricoverata

da ieri sera in una clinica di Milano in coma dopo essere stata

soccorsa per via dell’assunzione, con alcuni amici che sembra

stessero festeggiando il compleanno di uno di loro, di un mix di

alcolici e sostanze stupefacenti, come hanno raccontato gli

stessi amici.

L’episodio è accaduto nei pressi del Monte Stella, un

parconel quartiere San Siro di Milano..La ragazza, che è stata trovata incosciente dagli operatoridel 118, era in compagnia di tre amici, intorno ai 20 anni, chehanno chiamato i soccorsi ai quali sono apparsi subito moltoubriachi.Hanno poi raccontato che avevano assunto droga e alcol e sonostati anche loro portati in ospedale ma in condizioni meno gravirispetto alla ragazza. (ANSA).

Fonte Ansa.it

