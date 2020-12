(ANSA) – CAGLIARI, 05 DIC – “Non vogliamo risarcimenti

economici, ma giustizia. Continueremo la nostra battaglia”. È in

sintesi la lettera aperta delle associazioni 140 e

Familiari-Vittime Moby Prince Onlus a pochi giorni dal rigetto

da parte della sezione civile del Tribunale di Firenze per la

causa risarcitoria promossa contro lo Stato per la morte a bordo

del traghetto andato a fuoco 29 anni fa, il 10

aprile 1991, dopola collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada delporto di Livorno.“Ciò che ci ha spinto a promuovere la causa civile – si legge inuna lettera firmata dai presidenti Loris Rispoli e LuchinoChessa – dopo il deposito della relazione conclusiva da partedella Commissione Parlamentare di inchiesta, non è statal’intenzione di ottenere un risarcimento dei danni, ma quelladi ottenere, finalmente, il riconoscimento in una sedegiudiziaria delle gravissime responsabilità”.Le associazioni ringraziano parlamentari e istituzioni che sisono impegnati è che si impegneranno in questa battaglia. “Inquesti lunghi anni noi familiari delle vittime abbiamo sostenutouna lunga, dolorosa ed estenuante battaglia nelle aulegiudiziarie, nel tentativo e con la speranza che le inchiestedella magistratura potessero accertare quanto accaduto quellaterribile notte e individuare e condannare i responsabili diquella strage. Abbiamo fatto tutto quanto nelle nostrepossibilità, anche per non disperdere la memoria di quel tragicoevento – scrivono ancora – Abbiamo fatto tutto questo econtinueremo a farlo, non certo per ottenere un risarcimentomateriale dei danni, ma solo perché la mancanza di giustizia èper noi intollerabile ed inaccettabile”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

