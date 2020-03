Nel video il sindaco di Modica( in provincia di Ragusa ) Ignazio Abbate denuncia l’arrivo in città di una donna(cittadina modicana) malata e positiva al covid19 proveniente dalla Lombardia(dove era in quarantena) con un primo scalo a Roma, e’ atterrata all’aeroporto di Catania, dove un taxi la carica a bordo e l’accompagna a Modica, dove e’ stata subito ricoverata per infezione da covid19.I proclami fatti dietro le scrivanie che non portano a nessun controllo. Ora ci si chiede come puo’ essere possibile che in un momento di emergenza come questo si puo’ essere cosi incoscienti da rischiare la propria salute e quella degli altri?

L’emergenza sanitaria presuppone l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza ed esercito, per avere controlli piu’ sicuri, ma non sempre e’ cosi. Poliziotti, carabinieri e finanzieri, sono sotto organico cosi come medici e infermieri, devono fare i conti con i compiti principali ed è molto complicato tenere tutti e tutto sotto controllo. Non si può essere presenti in ogni strada,e nessun controllo in nessuno di questi 3 aeroporti ci sembra grave molto grave, ma la colpa non può essere sempre degli altri, ognuno di noi deve essere responsabile su quella che e’ un’emergenza problematica, e ad alto rischio.

La redazione corrierequotidiano.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram