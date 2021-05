“Questa giornata sia occasione per riflettere in modo unitario contro questo crimine verso i minori e indifesi che si chiama pedofilia. Occorre lavorare uniti e perseveranti per la prevenzione e denuncia di abusi sessuali sui minori, che rappresentano una delle più inaccettabili forme di violenza. Vanno quindi rafforzate le sinergie tra istituzioni, associazioni, famiglie. Sono necessari il potenziamento della rete associativa delle famiglie al fine di meglio riconoscere i segnali di disagio che il minore lancia come richiesta di aiuto.

Fondamentale l’importanza della cooperazione tra genitori, scuole, servizi sociali e sanitari, autorità giudiziarie e operatori, per una maggiore consapevolezza del fenomeno attraverso forme di informazione e sensibilizzazione.

Siamo lieti, altresì, che grazie ad un lavoro unitario e costante, abbiamo stimolato AGCOM per la definizione delle norme applicative della legge filtro approvata in parlamento praticamente all’unanimità nell’estate scorsa, legge 70/2020, art. 7 bis, che rappresenta una importante strumento di tutela dei minori dalle immagini pedo-pornografica sui loro device” ha dichiarato Antonio Affinita, direttore generale del Moige, e componente, e coordinatore gruppo ‘’tutela minori’’ del Consiglio nazionale utenti presso AGCOM.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements