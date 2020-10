(ANSA) – GENOVA, 22 OTT – Il sindaco di Genova Marco Bucci ha

firmato oggi l’ordinanza che indica le aree del Centro Storico,

Certosa e Sampierdarena dove è disposta la “chiusura al

pubblico” dalle 21 alle 6, fatta salva la possibilità di

spostamenti legati alla frequentazione di esercizi commerciali

legittimamente aperti e di abitazioni private, per contenere il

contagio da Covid 19.

Le misure sono in vigore dalle 21 di oggi, 22 ottobre, fino

al 13 novembre. Le zone sono state individuate intrecciando due

mappe, quella con i punti della città a più alta densità di

contagi e quella delle zone più soggette ad assembramenti. Il

Comune ha fornito un elenco di strade e vie comprese

nell’ordinanza ma anche di altre escluse. Tra queste ultime

alcune zone tipiche della movida, come Sarzano, San Lorenzo,

Pollaiuoli, per fare alcuni esempi. I vicoli tra piazza Delle

Erbe e via San Bernardo non rientrano nelle aree interessate. Il

sindaco Bucci ha spiegato che si tratta di un’ordinanza “solida”

e che i confini e le modalità di applicazioni potranno “cambiare

in corsa” a seconda dell’attuabilità e dell’andamento dei

contagi. (ANSA).



