(ANSA) – ANCONA, 12 MAR – Un anziano morto sul letto, la

moglie e il figlio entrambi intossicati e in gravi condizioni

rispettivamente in salotto e nella propria camera. E’ quanto si

sono trovati di fronte ad Ancona i soccorritori – Croce Gialla,

118 e vigili del fuoco -, in tarda serata, in un appartamento al

secondo piano di una palazzina in via Cupramontana 12: a causare



Advertisements