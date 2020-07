“Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno”. Con questo struggente messaggio sui social John Travolta ha annunciato la morte della moglie, l’attrice americana Kelly Preston.

La Preston, che ha recitato in film di successo come Jerry Maguire o Twins, aveva 57 anni. “L’amore e la vita di Kelly – scrive ancora l’attore – saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po ‘di tempo per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un un po'”.

Travolta e la Preston erano una delle coppie più belle e longeve di Hollywood, erano sposati dal 1991.

Questa non è la prima tragedia che colpisce in modo così duro la famiglia Travolta: nel 2009 il primogenito della coppia, Jett che era autistico, è morto a soli 16 anni a causa un attacco epilettico mentre erano in vacanza alle Bahamas.

“Kelly ha combattuto coraggiosamente con l’amore e il sostegno di molte persone. Desiderando combattere la sua battaglia in privato, è stata sottoposta a cure mediche da qualche tempo, supportata dalla sua famiglia e dai suoi amici” ha spiegato un rappresentante della famiglia a People.

Nata il 13 ottobre 1962 alle Hawaii, Kelly Preston ha studiato teatro all’Università della California del Sud. Era diventata famosa con il suo ruolo nella commedia Twins nel 1988, al fianco di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. È apparsa in dozzine di film e serie tv durante la sua carriera. Nella commedia romantica Jerry Maguire (1996), in cui recitavano anche Tom Cruise e Renee Zellweger, ha incarnato l’ex fidanzata del personaggio principale.

