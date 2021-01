(ANSA) – ANCONA, 05 GEN – Durante il sopralluogo nella

villetta di via Pertini a Montecassiano (Macerata), dove la

vigilia di Natale venne trovata senza vita Rosina Carsetti, 78

anni, “trovato e repertato un pezzo della portafinestra” del

cucinino – in particolare della serratura superiore – dalla

quale sarebbe entrato quella sera un rapinatore solitario in

casa. Lo riferisce la difesa dei tre familiari della vittima –



