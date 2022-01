(ANSA) – PRATO, 21 GEN – Ai familiari superstiti di Luana

D’Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio 2021 in un

incidente sul lavoro nell’azienda tessile in cui lavorava a

Montemurlo (Prato), spettano 166.000 euro di indennizzo da parte

dell’Inail. L’indennizzo è stato calcolato dall’istituto in base

alle sue tabelle. Secondo quanto si apprende, la somma del

risarcimento dell’Inail dovrebbe avere come solo beneficiario il

figlio di Luana, che ora ha 6 anni. Egli percepirà la somma non

tutta insieme ma nel corso del tempo, fino alla maggiore età.

Nella fase della sua minore età il risarcimento, via via che

viene erogato, verrà amministrato dai tutori, i nonni materni.

E’ invece in fase di calcolo il risarcimento dell’assicurazione

dell’azienda. Da parte sua, appena nei giorni scorsi, Luana

Coppini, l’imprenditrice tessile della ditta dove morì Luana

D’Orazio aveva chiesto alla propria compagnia di assicurazione

di risarcire il prima possibile i familiari di Luana. (ANSA).



