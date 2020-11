(ANSA) – BARI, 27 NOV – Sono stati rinviati di una settimana

gli interrogatori dei dirigenti del Policlinico di Bari indagati

per omissione di atti d’ufficio e morte come conseguenza di

altro delitto nell’inchiesta della Procura su quattro decessi

per legionella avvenuti dal 2018 al 2020. L’indagine, nei giorni

scorsi, ha portato al sequestro preventivo, con facoltà d’uso,

di due padiglioni del Policlinico, Chini e Asclepios, perché



