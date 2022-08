(ANSA) – TORINO, 26 AGO – Presidente e amministratore

delegato della Balocco spa, Alberto Balocco, morto oggi colpito

da un fulmine su un percorso di mountain bike in montagna, era

sposato e aveva tre figli. Proprio ieri aveva compiuto 56 anni.

“Adorava tutti gli sport che combinano tecnica, velocità e

contatto con la natura, ed era un grande appassionato di

montagna, di vento e di mare – è il ricordo dell’azienda – Amava

viaggiare, soprattutto in compagnia della sua famiglia. Da

sempre impegnato nello sviluppo dell’azienda di famiglia,

Alberto Balocco è riuscito con successo a farla diventare una

realtà leader nel mondo del dolciario e uno fra i più noti

marchi del ‘made in Italy’. La sua umanità unita ad entusiasmo,

altruismo e straordinario senso del dovere – continua la nota

della Balocco – verranno sempre ricordati. Un grande uomo,

profondamente legato alla sua famiglia, nonché un grande

imprenditore con un grande cuore”.

Laureato nell’89 in Economia e Commercio all’Università di

Torino, aveva conseguito il master in organizzazione aziendale

alla Bocconi di Milano, nel 1990 aveva fatto fa il suo ingresso

nell’azienda di famiglia come assistente alla direzione

commerciale.

Fra il 1994 e il 1998 è stato vicepresidente del Gruppo

giovani imprenditori di Confindustria Cuneo; dal 1997 al 2015

consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di

Fossano, dal 2010 al 2016 presidente della Consulta per la

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città

di Fossano. Dal 2011 è stato membro del consiglio direttivo di

Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta

italiane). (ANSA).



Fonte Ansa.it