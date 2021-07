(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Si procederà domani con l’autopsia

sul corpo dell’attore Libero De Rienzo, trovato morto nella sua

abitazione, a Roma, nella serata di giovedì scorso. Questa

mattina i pm capitolini hanno affidato l’incarico per l’attività

istruttoria che verrà svolta presso l’istituto di medica legale

del Policlinico Gemelli. I magistrati, che procedono per morte

come conseguenza di altro reato, hanno disposto anche i prelievi

tossicologici per accertare se l’artista avesse assunto droghe

nelle ore precedenti al decesso. In base a quanto si apprende,

inoltre, i familiari di De Rienzo hanno nominato un consulente

che prenderà parte all’attività peritale. (ANSA).



Fonte Ansa.it