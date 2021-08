(ANSA) – TRAMONTI DI SOPRA, 21 AGO – E’ stato trovato privo di vita il parapendista disperso da ieri sulle Dolomiti friulane. L’uomo, un avvocato di 57 anni, originario di Como e residente a Moltrasio, è stato raggiunto dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso Fvg, che ha constatato il decesso. Attorno alle 15 era stato avvistato dal velivolo della Protezione civile Fvg e da alcuni amici della vittima, sportivi che stavano partecipando a una competizione partita dalla Slovenia. Secondo una ricostruzione, il parapendista è riuscito ad aprire le vele di emergenza, ma è andato a sbattere a notevole velocità contro alcune rocce ad alta quota. La morte è avvenuta all’istante. Le tracce del Gps si erano perse attorno alle 15 di ieri: l’avvistamento è avvenuto dopo esattamente 24 ore. Sul posto per il recupero della salma il Soccorso Alpino di Maniago. Indagini dei Carabinieri di Meduno che hanno escluso responsabilità di terzi. (ANSA).

Morto parapendista disperso in Fvg

