(ANSA) – MANTOVA, 27 LUG – Si è tolto la vita oggi pomeriggio

Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale

Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato

la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, la

controversa terapia che prevedeva l’infusione di sangue di

contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri

pazienti infetti. De Donno aveva 54 anni e si era dimesso

dall’ospedale di Mantova ai primi giorni di giugno per

cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico

di base a Porto Mantovano.

Ancora non sono chiare le circostanze del suicidio e del

ritrovamento del corpo, che sarebbe avvenuto da parte di alcuni

parenti. L’ex primario abitava a Curtatone con la moglie e una

figlia. Molti gli attestati di cordoglio da parte di molti

cittadini attoniti per la scomparsa, che hanno ricordato De

Donno per aver “salvato molte vite” con la sua terapia. (ANSA).



Fonte Ansa.it