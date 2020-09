(ANSA) – VENEZIA, 11 SET – Si è concluso in soli 50 minuti

oggi il nuovo test di sollevamento in contemporanea di tutte le

78 barriere del Mose alle tre bocche di porto di Lido, Chioggia

e Malamocco. Ne da’ notizia l’ufficio del Commissario

straordinario per l’opera. Il sollevamento si è svolto quindi in

un tempo ben al di sotto della soglia prudenziale fissata in 120

minuti, in considerazione dello stato di completamento parziale

degli impianti. (ANSA).



