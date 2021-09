(ANSA) – TORINO, 28 SET – È cominciata davanti al Tribunale

del riesame di Torino la discussione dell’appello della procura

di Verbania contro la decisione con cui lo scorso 29 maggio,

nell’ambito dell’inchiesta sulla sciagura del Mottarone, il gip

Donatella Banci Buonamici dispose la scarcerazione di due degli

indagati per la carenza di gravi indizi a loro carico. A

sostenere il ricorso in aula c’è il procuratore capo Olimpia

Bossi. La giudice Banci Buonamici non aveva convalidato il fermo

di Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, rispettivamente gestore e

direttore di esercizio della funivia del Mottarone. Il secondo è

presente insieme al suo avvocato difensore. (ANSA).



Fonte Ansa.it