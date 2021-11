(ANSA) – STRESA, 04 NOV – Dovrebbe essere spostata tra l’8 e

il 9 novembre con l’utilizzo di una gru volante, un elicottero

Erickson S64, la cabina della funivia del Mottarone precipitata

lo scorso 23 maggio. Rallentate negli ultimi giorni dal

maltempo, sono riprese oggi le operazioni dei vigili del fuoco

necessarie per la rimozione dei rottami, sotto sequestro dal

giorno dell’incidente costato la vita a 14 persone e il

ferimento grave del piccolo Eitan.

I vigili del fuoco hanno stabilizzato la porta-rulliera e

sono state create altre strutture di tubi d’acciaio utili ad

evitare che le parti già selezionate si muovano durante il

trasporto. I rottami saranno trasferiti in un magazzino

dell’Alpino, la stazione intermedia della funivia

Stresa-Mottarone, per poter essere esaminati dagli esperti che

devono stabilire che cosa abbia fatto precipitare la cabina n.3.

Se infatti è stato accertato che l’utilizzo dei cosiddetti ‘forchettoni’ ha impedito al freno di emergenza di entrare in

funzione, non è ancora stata stabilita la causa della rottura

del cavo. (ANSA).



Fonte Ansa.it