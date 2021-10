(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Maxi assembramento di giovani nella

notte a Roma. I carabinieri della stazione Parioli con l’ausilio

dei colleghi della Stazione Roma Nomentana, Piazza Bologna e del

Nucleo Radiomobile di Roma, sono intervenuti ei pressi di piazza

delle Muse, all’interno dell’area pedonale, per disperdere un

assembramento di circa 700 persone. I militari hanno

identificato circa 20 giovani che saranno sanzionati in

violazione della normativa anti-covid.

Nei pressi di Piazza Trasimeno, invece, i Carabinieri della

Stazione Salaria hanno sanzionato il titolare di un esercizio

commerciale che, a seguito di alcune verifiche, vedeva la

presenza di circa 150 avventori, tutti assembrati, inoltre

sorprendevano i dipendenti del locale mentre vendevano bevande

alcoliche a ragazzi minorenni. Per il gestore è scattata la

sanzione amministrativa di oltre 300 euro e contestualmente la

chiusura di 5 giorni.

Nel corso dell’attività di controllo, i militari hanno appurato

che tutti i presenti partecipavano a un evento che era stato

ampiamente sponsorizzato con apposite locandine virtuali su le

più note applicazioni di “social network”. (ANSA).



Fonte Ansa.it