(ANSA) – TARANTO, 21 AGO – Non ce l’ha fatta Federico

Musciacchio, il bimbo tarantino di circa 3 anni affetto da SMA

(atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave, che aveva

ricevuto le cure grazie a una straordinaria gara di solidarietà

per l’acquisto dello Zolgensma, uno dei farmaci salva-vita più

costosi al mondo, da oltre 2 milioni di euro. Suo padre Saverio,

confratello della Congrega dell’Addolorata, lo scorso aprile

nella processione del Giovedì Santo era stato tra i portatori

delle sdanghe (travi in legno) della statua dell’Addolorata in

segno di devozione e di ringraziamento per il sostegno ricevuto

per le cure al figlio.

Solo nel marzo dello scorso anno l’Agenzia Italiana del

Farmaco aveva consentito l’uso della terapia genica Zolgensma

con il sistema sanitario nazionale per tutti i bambini affetti

da Sma1 che rientrano per peso entro i 21 chili. Fu così

superato il limite esistente prima in Italia legato all’età di 6

mesi e che costringeva le famiglie a raccolte fondi per arrivare

alla cifra necessaria per acquistare e somministrare il

costosissimo farmaco in un altro Paese. Anche il piccolo

Federico aveva così potuto iniziare la terapia. Su una vicenda

analoga, che riguardava la possibilità di somministrare il

farmaco a Paolo, un bimbo di poco più di due anni della

provincia di Bari affetto da Sma1, si consumò lo strappo tra il

governatore Michele Emiliano e il professore Pierluigi Lopalco,

tanto che quest’ultimo decise di dimettersi da assessore

pugliese alla Sanità perché riteneva che, in base ai paletti

fissati da Aifa in Italia, il piccolo non potesse essere

sottoposto alla terapia genica dalla quale non avrebbe tratto

vantaggi. (ANSA).



