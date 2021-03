(ANSA) – SALERNO, 16 MAR – La Procura di Lagonegro (Potenza)

ha disposto il sequestro della salma di un vigile urbano 62enne,

di Vibonati (Salerno); l’uomo intorno alle 20.30 ha avuto un

malore che ne ha provocato la morte improvvisa. Poche ore prima

nell’ospedale di Sapri gli era stata iniettata una dose di

Pfizer, il vaccino anti-Covid. Al momento non è possibile

appurare una correlazione tra il

Advertisements

decesso e la somministrazionedel siero. “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non èdimostrabile una relazione causale con la somministrazione delvaccino – dice Rocco Calabrese, direttore sanitariodell’ospedale di Sapri – tra l’altro risulta che il pazientefosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica ecardiocircolatoria. Inoltre per il 62enne così come previstodalle linee guida in ambito vaccinale, a vaccinazione eseguita,sono stati rispettati i 15 minuti di osservazione, nell’arco deiquali lo stesso non ha lamentato nessun disturbo”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram