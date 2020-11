(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Sessantacinque persone sono state

sanzionate dai carabinieri a Napoli (8 giovani per aver infranto

i divieti del ‘coprifuoco’) e nella sua provincia per violazioni

delle norme anticovid ma molteplici sono stati gli interventi

con i quali i militari, utilizzando l’arma della persuasione per

una responsabile adesione alle prescrizioni imposte, hanno

invitato le persone ad indossare correttamente le mascherine e a

sciogliere

gli assembramenti. Sempre in città sono state diecile persone multate perchè non indossavano la mascherina. Le 18persone complessivamente multate sono state individuate tra illungomare Partenope, Via Mergellina e Via Caracciolo, il Vomero,nonché le spiagge pubbliche con accesso da Via Posillipo:Trentuno, invece, le sanzioni nell’area Vesuviana e Sorrentina,gran parte per la totale mancanza di mascherina: anche in questocaso sono 8 le persone che hanno violato il “coprifuoco”, 23quelle trovate senza dispositivi di protezione individuale. Tragli altri comuni della provincia partenopea e nell’area a norddella città sono 16 le persone multate: 7 per la violazione del “coprifuoco”, 9 per mancanza di mascherina. (ANSA).

Fonte Ansa.it

