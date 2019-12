(ANSA) – ROMA, 25 DIC – “Rinnoviamo la nostra speranza per la pace tra le nazioni e per la gioia nel mondo”. Con queste parole il presidente americano Donald Trump conclude un messaggio video registrato insieme con la moglie Melania e postato su Twitter in occasione del Natale.

Trump ringrazia dapprima “coloro che si riuniscono per occuparsi degli altri con compassione” in occasione delle festività, che si tratti di familiari, amici, vicini o persone bisognose. “Tutti gli americani – aggiunge la First Lady, seduta accanto al marito – sono grati agli uomini e alle donne in uniforme che ci tengono al sicuro, nelle forze armate, nella polizia e in tutte le forze della legge”. Il presidente invia poi “una preghiera speciale” per i militari americani impegnati all’estero.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram