(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 10 SET – Il gup Vincenzo Quaranta

ha rinviato a giudizio tutti gli imputati che hanno scelto il

rito ordinario nel processo “Libro Nero” nato da un’inchiesta

della Squadra mobile sulla cosca Libri e sui legami con gli

ambienti politici reggini. La pubblica accusa, nel corso delle

udienze preliminari, é stata rappresentata dai pm Walter

Ignazitto e Stefano Musolio.

Tra i rinviati a giudizio anche l’ex assessore regionale

Demetrio Naccari Carlizzi, del Partito democratico; l’ex

capogruppo del Pd in Consiglio regionale Sebi Romeo e l’ex

consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò.

Quest’ultimo, ritenuto il politico di riferimento della cosca

Libri, sarà processato con l’accusa di associazione mafiosa.

Nicolò, secondo l’accusa, avrebbe stretto “uno stabile e

permanente accordo” con gli esponenti della famiglia di ‘ndrangheta “assicurando agli stessi, che gli procuravano

ingenti pacchetti di voti in occasione delle consultazioni

elettorali (comunali, provinciali, regionali), benefici di vario

genere”.

Nicolò è stato prosciolto solo dal reato di corruzione

elettorale per una questione legata all’impossibilità di

utilizzare intercettazioni per questo reato.

Naccari Carlizzi, invece, è stato rinviato a giudizio per

concorso esterno con la ‘ndrangheta. (ANSA).



