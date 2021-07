(ANSA) – AOSTA, 19 LUG – “Sono stati giorni terribili,

devastanti, e non mi sembra ancora vero che siano finiti. Da

oggi dopo 909 giorni sono un uomo libero”. Sono le parole di

Marco Sorbara, ex consigliere regionale della Valle d’Aosta,

assolto dai giudici della Corte d’appello di Torino dall’accusa

di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Geenna

con rito ordinario. In primo grado era stato condannato a dieci

anni di reclusione.

”Questa Corte – continua – sin da subito ha portato ha

mostrato grande attenzione per la nostre argomentazioni. Ma

soprattutto questo lo devo a mio fratello Sandro, che è anche il

mio avvocato. Grazie a lui non ho mai perso fiducia nella

giustizia. Grazie alle sue istanze sono uscito dal carcere e ho

avuto i domiciliari, poi la possibilità di uscire per andare a

lavorare e ora l’assoluzione. In questi 30 mesi, c’è stata

sempre la convinzione che qualcuno ci avrebbe ascoltato. E così

è stato”. (ANSA).



