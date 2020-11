(ANSA) – CATANZARO, 24 NOV – Quattro ore di interrogatorio

davanti al gip per Domenico Tallini, ex presidente del consiglio

regionale, finito ai domiciliari lo scorso 19 novembre con

l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio

elettorale politico mafioso. Ha risposto a tutte le domande che

gli sono state poste dal gip, dal procuratore vicario Vincenzo

Capomolla, dal sostituto Domenico Guarascio e dal suo legale



