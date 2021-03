(ANSA) – CATANZARO, 11 MAR – I finanzieri del Comando

provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’operazione coordinata

e diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di

Catanzaro per l’esecuzione di 10 ordinanze cautelari e il

sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 50 milioni

di euro nei confronti di alcuni imprenditori catanzaresi e dei

loro prestanome. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di

concorso esterno in

associazione mafiosa, estorsione,trasferimento fraudolento di valori aggravata dall’avereagevolato la ‘ndrangheta. In particolare, secondo quanto si èappreso, uno degli indagati, l’imprenditore Giuseppe Lobello, di50 anni, sarebbe stato legato alla cosca di ‘ndrangheta degliArena di Isola capo Rizzuto, per conto della quale avrebbe fattoda intermediario con alcuni imprenditori sottoposti adestorsione per lavori svolti nel catanzarese, raccogliendo ancheil denaro dalle vittime per consegnarlo, in date stabilite, aivertici del clan.Complessivamente sono 16 gli indagati. Lobello è statocondotto in carcere, mentre ai domiciliari sono stati postiAntonio Lobello (71), Daniele Lobello (46), Francesco Iiritano(30), Domenico Rotella (42), Anna Rita Vigliarolo (43) eVincenzo Pasquino (59). Sono stati sottoposti alla misurainterdittiva del divieto temporaneo a esercitare la professionedi ragionieri/consulenti/commercialisti per un anno PasqualeTorchia (43), Pasquale Vespertini (38) e Vitaliano MariaFulciniti (43). (ANSA).

Fonte Ansa.it

