(ANSA) – CATANZARO, 25 FEB – La Polizia di Stato, coordinata

dalla Dda di Reggio Calabria, ha eseguito 5 ordinanze di

custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di elementi

di vertice, affiliati e soggetti contigui alle potente cosca di ‘ndrangheta De Stefano operante a Reggio. Gli indagati sono

ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa,

estorsione e tentata estorsione ai danni di affermati

imprenditori, aggravate

dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.Gli investigatori della Squadra mobile, coadiuvati dagliequipaggi dell’Ufficio Volanti della Questura di ReggioCalabria, stanno eseguendo anche perquisizioni domiciliari acarico degli indagati.Al centro delle indagini ci sono i lavori di rifacimento diCorso Garibaldi e di piazza Duomo a Reggio Calabria.Il blitz della Polizia è scattato all’alba. L’indagine “Nuovocorso”, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e daisostituti della Dda Walter Ignazitto e Stefano Musolino, hadocumentano ulteriormente l’esistenza e l’operatività dellacosca De Stefano nella città dello Stretto, soprattutto nelsettore delle estorsioni in danno di imprenditori aggiudicataridi gare d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche.L’inchiesta della Squadra mobile ha fatto luce sulle gravivicende estorsive poste in essere in danno di un notoimprenditore reggino e di un suo consociato in Ati di un’altraprovincia calabrese, aggiudicatari degli appalti pubblici per ilrifacimento del Corso Garibaldi. Lo stesso imprenditore diReggio ha subito un’altra estorsione per i lavori di rifacimentodi piazza Duomo di Reggio Calabria.Le misure cautelari hanno colpito elementi di vertice eaffiliati dei De Stefano di cui alcuni già in carcere. (ANSA).

Fonte Ansa.it

