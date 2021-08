(ANSA) – CATANZARO, 03 AGO – C’è anche il presidente della

Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, tra le 94 persone

indagate dell’inchiesta “Petrolmafie”, troncone “Rinascita

2-Dedalo” coordinato dalla Dda di Catanzaro, ai quali è stata

notificata la chiusura indagini. Solano è cugino degli

imprenditori D’Amico e “la sua elezione – scrive la Dda di

Catanzaro – era stata favorita dal D’Amico Giuseppe, con il

quale era in costante contatto”. I fratelli Giuseppe e Antonio

D’Amico sono accusati di associazione mafiosa perché ritenuti

imprenditori di riferimento dell’organizzazione criminale che

vede protagoniste le cosche vibonesi, capeggiate dalla famiglia

Mancuso, e la loro illecita ingerenza nel settore dei

carburanti.

In particolare Giuseppe D’Amico viene ritenuto “formalmente

affiliato già in passato legato alla cosca dei “Piscopisani” e,

più recentemente, uomo di fiducia dei Mancuso di Limbadi e di

Luigi Mancuso in particolare”.

Giuseppe D’Amico e Salvatore Solano sono accusati di scambio

elettorale politico-mafioso perché “Solano, già sindaco del

Comune di Stefanaconi, avrebbe ricevuto ed accettato la promessa

di Giuseppe D’Amico, di procacciare voti nei Comuni di Vibo

Valentia, Capistrano, Filandari, Francica, San Nicola da Crissa,

Tropea ed altri nel corso della campagna elettorale per la

nomina del presidente della Provincia di Vibo Valentia in cambio

del proprio stabile asservimento agli interessi del D’Amico.

D’Amico avrebbe procacciato voti a Solano “contattando i singoli

elettori ed esortandoli reiteratamente ed insistentemente al

voto, anche utilizzando modalità intimidatorie”, scrive l’accusa

nel capo di imputazione. Dal canto suo Solano avrebbe favorito

il cugino attraverso una serie di illeciti. (ANSA).



Fonte Ansa.it