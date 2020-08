(ANSA) – PERUGIA, 27 AGO – Sono “al momento” tutti negativi i

tamponi ai quali è stato sottoposto in Umbria il personale

scolastico per verificare la positività al covid 19: lo ha

comunicato oggi l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

Specificando comunque che si tratta di “risultati ancora non

completi” dopo i 57 test sierologici che avevano evidenziato un “contatto con il virus”.

L’assessore ha parlato di “grande partecipazione” da parte

del personale. Un quadro che – ha sottolineato Coletto – lascia “sperare in un avvio della scuola in tranquillità”.

“Dal 24 di agosto sino alle 11 di stamani – ha spiegato

l’assessore – grazie alla campagna promossa dalla Regione

Umbria, sono stati effettuati complessivamente 3.612 test

sierologici sul personale scolastico e, di questi, solo per 57 è

stato accertato che erano entrati in contatto con il virus e, di

conseguenza, sono stati sottoposti alla verifica attraverso

tamponi molecolari. I risultati che abbiamo al momento, ancora

non completi e quindi riferiti a una parte dei 57, sono tutti

negativi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

