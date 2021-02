(ANSA) – SASSARI, 15 FEB – Anche in piena pandemia i turisti

in partenza dalla Sardegna non hanno rinunciato a rubare

ciottoli, sabbia e conchiglie dalle spiagge dell’isola come “souvenir” delle vacanze. Nei soli due aeroporti del nord

Sardegna, quello di Alghero e quello di Olbia, i funzionari

dell’Agenzia dogane e monopoli, in collaborazione con la Guardia

di finanza e la Polizia di frontiera, sono riusciti a

sventarenumerosi furti, scoprendo fra i bagagli dei viaggiatori untotale di 70kg di ciottoli, 12 kg di sabbia e varie conchiglie.Quasi tutti i passeggeri fermati e sanzionati con una multa da500 a 3mila euro, hanno dichiarato di ignorare le norme chevietano di prelevare sabbia e altro dalle spiagge sarde. (ANSA).

Fonte Ansa.it

