Alla vigilia dei risultati della Maturità 2023, è boom di richieste per questo programma, ideale per chi che non ha ancora deciso cosa fare “da grande”

Milano, 14 luglio 2023 – Gli esami di Maturità stanno volgendo al termine e tra qualche settimana poco più di mezzo milione di giovani dovrà decidere cosa fare a settembre. Sono sempre di più gli studenti che decidono di prendersi un anno di pausa per viaggiare, per perfezionare una lingua o per intraprendere un percorso di stage in un Paese straniero. Questa nuova opzione si chiama Gap Year.

Solo 1 studente su 5 arriva alla Laurea: il percorso tradizionale che porta la maggioranza dei diplomati a scegliere l’Università è in realtà un percorso incerto. Si stima infatti che soltanto 1 universitario su 5 raggiungerà il traguardo della laurea. Il motivo si trova nell’alto tasso di abbandoni: secondo Almalaurea, ben il 25% degli studenti abbandona la carriera universitaria dopo il primo anno proprio per l’insoddisfazione relativamente al percorso universitario scelto.

Gap Year consigliato dalle più prestigiose università del mondo: Università prestigiose come Harvard e Yale consigliano agli studenti che sono già stati ammessi ai propri corsi di laurea, di fare un’esperienza di Gap Year, per poter essere più consapevoli e convinti della scelta, garantendogli l’ammissione per l’anno successivo.

Secondo le analisi di EF Education First, organizzazione leader nella formazione internazionale:

il 96% dei diplomati che ha vissuto questa esperienza afferma che il Gap Year li ha resi molto più sicuri di sé

dei diplomati che ha vissuto questa esperienza afferma che il Gap Year li ha resi molto di sé il 77% affronta il proprio percorso accademico in modo più consapevole e maturo e con migliori risultati

affronta il proprio l’85% si dichiara soddisfatto del proprio lavoro post laurea, una percentuale maggiore rispetto a chi non ha seguito questo percorso

Vivere un gap year contribuisce a creare un senso di comunità globale tra i partecipanti, convinzione che deriva da una conoscenza più approfondita di altre culture, a sviluppare una propensione verso scelte di carriere più adatte alle proprie abilità e predisposizioni, aspetto che accresce la motivazione nell’affrontare il percorso accademico. Inoltre, 7 studenti su 10 affermano di aver imparato a gestire il proprio denaro meglio dei coetanei che non hanno vissuto all’estero.

Sono diversi i percorsi che EF mette a disposizione dei maturandi per vivere l’esperienza del Gap Year, in 50 campus internazionali e per 7 lingue: