(ANSA) – MANTOVA, 08 APR – Omicidio-suicidio a Gazoldo degli

Ippoliti, nel Mantovano. Poco dopo le 13 Luca Zapparoli, 27

anni, ha chiamato il 118 annunciando di aver ucciso la madre per

poi riattaccare. Un’ambulanza e i carabinieri hanno raggiunto

l’abitazione del giovane. All’interno hanno trovano il suo corpo

senza vita, impiccato. In camera da letto c’era invece il

cadavere della madre, Licia Iori, 59 anni, uccisa soffocata dal

figlio. Entrambi soffrivano di problemi psichiatrici ed erano in

cura. Ignoti i motivi che hanno provocato l’omicidio-suicidio,

anche se i vicini parlano di numerose liti scoppiate tra i due

negli ultimi giorni. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram