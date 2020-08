(ANSA) – NAPOLI, 22 AGO – Una donna di 69 anni è stata

travolta e uccisa da un pirata della strada: è accaduto la

scorsa notte, a Sant’Antimo (Napoli).

Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, la donna

stava camminando sul ciglio di via Marconi quando è stata

travolta dallo scooter. E’ stata trasportata all’ospedale

Cardarelli di Napoli e lì è morta a causa delle lesioni

riportate.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza installate

lungo la strada e dalle testimonianze dei presenti sarebbe

emerso che a bordo dello scooter vi fossero due persone, fuggite

senza prestare soccorso dopo l’investimento. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili a cura

dei carabinieri della tenenza di Sant’antimo e della sezione

operativa della compagnia di Giugliano in Campania. (ANSA).



