(ANSA) – ROMA, 19 AGO – In netto rialzo nuovi contagiati e

vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono

642: 239 in più rispetto a ieri. Sette i morti, contro i 4 del

giorno prima. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila

in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i

maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero

della Salute.

Continuano a crescere le persone ricoverate con sintomi per

Covid: sono 866, 23 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano anche

le terapie intensive (66, +8), mentre i

pazienti in isolamento domiciliare sono incrementati di 240

unità (ora sono 14.428). Gli attualmente positivi sono 15.360

(+271). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.506 (+364). In

Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva

(14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (229). (ANSA).



