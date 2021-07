Il vicepresidente dell‘associazione direttori centri commerciali Italia (ADCC): dice no al Green Pass, ci porterà altri danni economici e occupazionali . Una grana francese esportata in Italia, una grana che rischia di complicare la ripresa del settore strategico del terziario dopo i vari lockdown e le aperture dimezzate e\o singhiozzo. La

dichiarazione del vicepresidente dell’associazione dei direttori dei centri commerciali, Gaetano Graziano, è categorica: “da alcuni mesi stiamo respirando e recuperando il terreno perduto dando anche una risposta occupazionale ma se il governo adesso obbligasse gli utenti ad entrare con il Green Pass nei grossi centri anche perché abbiamo sempre fatto rispettare tutte le disposizioni anticovid e non mi risulta fino ad ora nessuna struttura sia stato focolai Covid, faremo tre passi indietro rischiando di abbassare la saracinesca”.