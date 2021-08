(ANSA) – LA MADDALENA, 12 AGO – È sempre più diffuso il

fenomeno del noleggio abusivo di imbarcazioni da diporto. Lo

dice più di qualsiasi altra considerazione un dato fornito dalla

Capitaneria di porto di La Maddalena: a oggi nell’arcipelago

sono state elevate sanzioni per 160mila euro. L’attività, che in

queste acque ha ormai assunto dimensioni importanti, attira

operatori da diverse località italiane che in estate si spostano

per lavorare senza avere i requisiti di legge.

In vista del Ferragosto, gli uomini della Capitaneria hanno

intensificato i controlli, accertando l’assenza dei contratti di

noleggio a bordo, le comunicazioni compilate volontariamente in

maniera incompleta, skipper senza titolo abilitativo, mancate

regolarizzazione di posizioni lavorative. Diverse le sanzioni

anche per il superamento del limite massimo di passeggeri

consentiti, in violazione quindi delle norme in materia di

sicurezza della navigazione.

Molte anche le barche formalmente impiegate in attività di

supporto ai centri di immersione ma che in realtà effettuavano

gite turistiche o svolgevano la propria attività senza le

dotazioni di sicurezza supplementari previste a bordo. Non solo:

oltre il 70% delle unità controllate e intente a fare locazione,

noleggio, diving e noleggio occasionale, non avevano pagato il

previsto ticket a favore del Parco naturale e non erano in

regola coi permessi per attività commerciale. (ANSA).



