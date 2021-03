(ANSA) – NAPOLI, 12 MAR – Il padre ha chiesto un mutuo per

l’abitazione dove vivono ma che a causa della crisi causata dal

Covid non è riuscito più a pagare e lui, per aiutare la famiglia

e a pagare i 30mila euro chiesti dalla banca, ha avviato un

raccolta fondi sul web (su buonacausa.org), per salvare “la casa

di mamma”.

Il ragazzo si chiama Giuseppe

Advertisements

Novissimo e ha 26 anni: perspiegare il perché di quest’ iniziativa ha raccontato in unmessaggio pubblicato sulla piattaforma la sua storia e condivisoi ricordi della sua infanzia, legati indissolubilmente a quellacasa nel centro storico di Napoli che ora la sua famiglia, perpoche decine di migliaia di euro, rischia di perdere.Il padre di Giuseppe è un operatore economico che lavora nelsettore della ristorazione, quello più colpito dagli effettiprovocati dalla pandemia da Covid, soprattutto nelle cittàd’arte qual è Napoli.La raccolta sta andando avanti e certamente Giuseppe non siaspetta di raccogliere così tutta la somma necessaria: “Moltistanno donando, anche pochi euro possono aiutarci. Il momento èdifficile – continua – ma mi sto accorgendo che, malgrado itempi bui che stiamo vivendo, c’è ancora gente disposta adaiutare chi è finito in difficoltà a causa del virus, e questomi sta dando fiducia”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram