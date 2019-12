(ANSA) – OSLO, 26 DIC – E’ morto suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. Lo rende noto il suo portavoce.

Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, Behn aveva sposato la principessa Martha Louise nel 2002 per poi e divorziare due anni fa. La coppia ha avuto tre figlie.

Behn è stato nel 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l’attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.



