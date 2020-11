Crotone allagata, a rischio il match con la Lazio

Al momento il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile: questo sta monitorando la situazione in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco. Si sta appunto valutando anche se far disputare la gara Crotone-Lazio in programma alle 15 di oggi. Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. A tutti i cittadini è stato rinnovato l’invito a restare a casa per motivi di sicurezza, ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso che sono tutte impegnate sul territorio.